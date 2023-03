Francja: prezydent w opałach

Podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat oraz sposób, w jaki przeprowadził je rząd (z ominięciem parlamentu, używając bezpośrednio zapisu konstytucji), wywołały największe od 2019 r. protesty we Francji. W miniony weekend związki wezwały do kolejnej, już dziesiątej rundy strajków. Demonstracje trwają też w mniejszych miejscowościach. W państwie, którego ustrój oparty jest na władzy prezydenta, kryzys coraz wyraźniej zamienia się w konflikt setek tysięcy Francuzów z Emmanuelem Macronem. Na zdjęciu: protest w pobliżu paryskiej opery, 23 marca 2023 r. ©℗