Gitarą i mieczem

Za zasługi dla muzyki i działalność charytatywną król Karol III nadał tytuł szlachecki Brianowi Mayowi, założycielowi i gitarzyście zespołu Queen – ugruntowując w ten sposób związki buntowniczego kiedyś rocka z dostojnym dworem. Gitarzysta dołączył do innych szlachciców – Micka Jaggera, Eltona Johna, Boba Geldofa i Paula McCartneya – złośliwi narzekają więc, że muzyków łatwiej spotkać na earl greyach w pałacu Buckingham niż w studiach nagrań (jeszcze złośliwsi twierdzą, że tak jest lepiej). Gitarowa wersja brytyjskiego hymnu w wykonaniu Maya kończy najsłynniejszy longplay Queen „A Night at the Opera” z 1975 r. ©℗