Wschód na tarczy. Co kryje się za rządowym projektem obrony wschodniej granicy

Jaki los czeka turystykę w Białowieży czy Gołdapi, gdy za płotem pojawią się zapory przeciwczołgowe? Co z cenami tamtejszych nieruchomości w sytuacji, gdy rząd publikuje projekty ukazujące 50-kilometrowy pas przygraniczny jako jeden wielki pas taktycznego przesłaniania – czyli ziemię skazaną na przemielenie przez artylerię obu potencjalnie walczących stron? Co z mieszkańcami przygranicznych wsi, których trzeba będzie przesiedlić? A jeśli tak, to dokąd? W samym woj. podlaskim w odległości do 50 kilometrów od granicy białoruskiej mieszka około 320 tys. osób. W Warmińsko-Mazurskiem z Obwodem Królewieckim sąsiaduje blisko 430 tysięcy Polaków. Z perspektywy Warszawy czy Wrocławia ich los może się wydawać sprawą drugorzędną w obliczu zagrożenia dla polskiej państwowości. Dla miejscowych Polska, której trzeba bronić, zaczyna się za drzwiami ich domów.

Zielone dla miejscowych

Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiada, że kwestie ewentualnych odszkodowań za straty ureguluje przygotowywana już ustawa o inwestycjach mających szczególny wpływ na bezpieczeństwo państwa. Rząd zapowiada też rozwiązania, które mają adekwatnie wyceniać świadczenia rzeczowe mieszkańców pasa przygranicznego na rzecz obronności. Nie wiadomo, czy te świadczenia – pojęcie rodem z przepisów czasu wojny – będą dla miejscowych jedynie odpłatne, czy może jednocześnie płatne i obligatoryjne. Z nieoficjalnych wypowiedzi urzędników MON wynika jedynie, że firmy z obszarów przygranicznych mają być traktowane priorytetowo w państwowych przetargach – ma to zachęcić biznes do inwestycji w regionie. Wśród rozważanych rozwiązań są także rządowe dopłaty do polis ubezpieczeniowych oraz kredytów hipotecznych dla osób zameldowanych i stale mieszkających przy granicy.