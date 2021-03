Wirtualne Muzea Małopolski

TO PROJEKT realizowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie we współpracy z muzeami, galeriami i instytucjami z regionu. To przedsięwzięcie wyjątkowe w skali kraju: w jednym miejscu zgromadzono cyfrowe odwzorowania ponad 2500 eksponatów z blisko 50 muzeów i galerii. Niektóre z nich są dobrze znane, jak Zamek Królewski na Wawelu czy Muzeum Narodowe w Krakowie, niektóre mniej, dlatego warte odkrycia, jak choćby Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych. Portal powstał 10 lat temu, ale ostatnio został zmodernizowany: ma nowy wygląd, funkcjonalności i rozwiązania. A przede wszystkim mnóstwo nowych treści.

PONAD 2000 ZDIGITALIZOWANYCH OBIEKTÓW znajduje się w domenie publicznej. Twórcy mogą umieszczać je we własnych wizualizacjach, animacjach, grach czy filmach. Do działania inspirują też liczne materiały edukacyjne. Portal znacząco ułatwia poznawanie dziedzictwa osobom z niepełnosprawnościami. Przy modernizacji uwzględniono rozwiązania zgodne ze standardami WCAG 2.0, m.in. interfejs dla osób niewidzących, nagrania w technice audiodeskrypcji (aktualnie dla 500 obiektów) oraz nagrania audio: rozmowy ze specjalistami i oprowadzania po wystawach tematycznych w wykonaniu znanych głosów, choćby Roberta Makłowicza czy Krzysztofa Globisza.

Zapraszamy! muzea.malopolska.pl