Więzień numer jeden

W minioną niedzielę 31 stycznia na rosy­jskie ulice znów wyszli demonstranci, drugi weekend z rzędu. Nie tylko mieszkańcy Moskwy i Petersburga, lecz wszystkich większych miast od Władywostoku po Kaliningrad. I nie tylko zwolennicy Aleksieja Nawalnego, ale także ci, którzy mają zwyczajnie dość wiecznego i coraz bardziej toksycznego prezydenta, jego kleptokratów, propagandy i bezprawia.

System przechodzi kryzys. Przeprowadzona w 2020 r. operacja wyzerowania kadencji Władimira Putina, by umożliwić mu start w kolejnych wyborach prezydenckich w 2024 r., miały w zamiarze Kremla uspokoić sytuację. To się nie udało. W społeczeństwie rosyjskim od dłuższego czasu narasta niezadowolenie z rządów wiecznego władcy. Powrót Nawalnego, który 17 stycznia przyleciał do Moskwy z Berlina, gdzie przechodził rehabilitację po próbie otrucia przez FSB, stał się katalizatorem zmian. Nawet jeśli...