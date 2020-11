Chrystus daje wewnętrzny pokój, który przebija się i przenika przez wszystkie pokusy i przeciwności, udrękę i cokolwiek jest tego rodzaju. (...) Wieczny pokój, którym jest Bóg.

TEOLOGIA NIEMIECKA





Jak wielki spokój osiąga, kto nie zajmuje się tym, co bliźni mówi, czyni i myśli, lecz uważa na to, co robi sam – by było sprawiedliwe, święte, zgodne z dobrem.

MAREK AURELIUSZ