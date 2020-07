To, co we mnie jest zrodzone, musi umrzeć i stać się niczym, gdyż jest śmiertelne i z upływem czasu musi ulec rozkładowi. Moje odwieczne narodzenie było narodzeniem się wszystkich rzeczy.

MISTRZ ECKHART

Kocham tego, czyja dusza jest przepełna, tak iż samego siebie człowiek zapomina i tylko rzeczy wszystkie życie w nim mają, gdyż rzeczy wszystkie zanikiem jego będą.

FRYDERYK NIETZSCHE