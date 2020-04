Weź, czytaj. Gazety są bezpieczne

Może powinniśmy wrócić do czytania gazet w rękawiczkach, tym razem nie po to, by chronić się przed brudzącym drukiem, ale przed chorobą?

Pytanie jest, rzecz jasna, zasadne. Ślina, wydzielina z nosa, a także mocz i kał zawierające wirusa mogą osadzić się na różnych przedmiotach. Jednak czas, jaki może przetrwać na nich patogen, zależy od właściwości danego materiału. Badacze z Princeton podają, że wirus SARS-CoV-2 najdłużej utrzymuje się na gładkich, plastikowych i metalowych powierzchniach. Najkrócej zaś na powierzchniach miedzianych i… papierze.

Porowaty papier wchłania wodę, powodując, że wirus traci warunki pozwalające mu przetrwać. Dodatkowo, na co zwracają uwagę naukowcy, proces drukowania gazet sprawia, że są one dość sterylne. Nawet jeśli wirus dostałby się na strony gazety, to wraz z upływem czasu jego zakaźność maleje – co godzinę o połowę. Biorąc pod uwagę naukowe dane oraz brak przypadków takiej drogi transmisji wirusa, ­International News Media Association stwierdza, że czytanie prasy w czasie tej pandemii jest bezpieczne. ©

