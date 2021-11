Warszawska giełda pobożnych życzeń

Spośród 140 spółek notowanych w głównych indeksach warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych zaledwie 13 przyjęło do tej pory jakiś cel klimatyczny – wynika z opublikowanego właśnie raportu fundacji Instrat. Spośród wymienionej trzynastki cztery firmy nie opracowały żadnej strategii. W przypadku zapewnień o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla tylko połowa deklaracji zawiera choćby zarys planu, w jaki sposób firma chce realizować to założenie. Ani jedna nie uwzględnia za to najnowszych ustaleń naukowców na temat tempa zmian klimatycznych.

„W dobie rosnącej uwagi, jaką inwestorzy przykładają do działań spółek publicznych na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, ograniczona aktywność notowanych na GPW firm w zakresie ustalania celów i strategii klimatycznych może ciążyć ich wycenom” – stwierdzają kategorycznie autorzy raportu, ale polscy akcjonariusze raczej nie podzielają takich obaw. Od początku roku tylko dwie spółki z GPW przyjęły strategię klimatyczną, podczas gdy w Londynie ich liczba w tym czasie uległa podwojeniu i ma je już ponad 50 proc. firm z indeksu FTSE 100. Z kolei na giełdzie we Frankfurcie (DAX 30) aż 86 proc. notowanych spółek opracowało strategie klimatyczne. ©℗