W tym roku czeka nas brunatna zima

Węgiel brunatny jest tańszy od kamiennego. Cena tony waha się od 200 do 500 zł, podczas gdy węgla kamiennego – ponad 3 tys. Posiada jednak niższą kaloryczność – trzeba go zużyć niemal czterokrotnie więcej. Węgiel brunatny zawiera kilkukrotnie więcej siarki i rtęci niż kamienny, jest też bardziej zawilgocony. Efektem spalania są trujące związki, które przedostają się do atmosfery.

Podczas spotkania w Puławach prezes PiS Jarosław Kaczyński podważał jego szkodliwość („to się pali, to się dymi, ludzie tam jakoś żyją” – mówił). Istotne jednak jest to, że domowe kominy nie są wyposażone w nowoczesne filtry. Inna też jest technologia spalania w piecach przemysłowych. Węgiel brunatny wciąż pozostaje więc najbardziej szkodliwym źródłem energii. Raport organizacji HEAL z 2020 r. opisuje to konkretnie: emisje Elektrowni Bełchatów przyczyniają się do 630 nowych przypadków zapalenia oskrzeli, 1310 hospitalizacji i 27 830 ataków astmy u dzieci rocznie.

Pozwolenie na sprzedaż węgla brunatnego obowiązuje do 30 kwietnia 2023 r.