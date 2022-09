Ogrzewanie i oszczędzanie. Co nas czeka tej zimy

W Polsce właśnie rozpoczyna się okres grzewczy, co oznacza, że wchodzimy w newralgiczny moment kryzysu energetycznego. Państwa Europy Zachodniej nie tylko dbają w związku z tym o dostęp do surowców, ale też wprowadzają radykalne programy oszczędnościowe. Polski rząd nie zamierza nikomu ich narzucać i dopiero zaczyna pracować nad oszczędzaniem energii w budynkach administracji publicznej. Ta zwłoka jest niezrozumiała w sytuacji, w której zupełnie nie wiemy, czy wystarczy nam surowców energetycznych do końca roku.

Najwięcej zależeć będzie od temperatury. Ciepła zima stanie się naszym sprzymierzeńcem, jednak podczas ewentualnej fali mrozów sytuacja może być niezwykle trudna. Według górniczych związków zawodowych węgla zabraknie wtedy niemal na pewno.

– Węgiel importowany z Rosji, który w przeważającej mierze trafiał do gospodarstw domowych i małych ciepłowni, trudno będzie...