Zapierająca dech zima. Cofniemy się o lata w walce ze smogiem.

Kłopoty z zakupem węgla oraz jego wysokie ceny skłonią wielu Polaków do korzystania z paliwa gorszej jakości. Tej zimy będzie to zgodne z prawem, gdyż rząd zawiesił obowiązywanie norm, wcześniej wypracowanych z wielkim trudem. Jedyną nadzieję dają długoterminowe prognozy pogody, według których przełom roku będzie raczej ciepły. Jeśli się nie sprawdzą, czekają nas długie tygodnie z toksycznym powietrzem za oknem.

Trujący, ale legalny

Decyzje władzy układają się w serię działań wymierzonych w jakość powietrza w Polsce. Już w czerwcu, na mocy rozporządzenia minister klimatu Anny Moskwy, zawieszono na 60 dni stosowanie wymagań jakościowych dla paliw stałych. W sierpniu przedłużono je o kolejne dwa miesiące (do 26 października). We wrześniu przegłosowano zaś ustawę o dopłatach do źródła ciepła, która przy okazji zawierała możliwość zawieszenia norm jakości węgla na dwa lata...