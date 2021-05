W stanie podejrzenia

Beata Bartecka i Łukasz Rusznica w tytule swojej książki fotograficznej stawiają pytanie „How to Look Natural in Photos”, czyli „Jak wyglądać naturalnie na fotografiach”. Tytuł pasuje raczej do poradnika dla osób zainteresowanych karierą w modelingu, nie zaś do archiwów wizualnych Instytutu Pamięci Narodowej, na których opiera się książka.

Okazuje się, że pytanie jest proste, a jednocześnie przepastne. Bez prostych odpowiedzi.

Zaaranżować doświadczenie

Pokój lub izba w domu, plamy światła kładą się na podłodze, oparciu krzesła. W głębi pomieszczenia stoi mężczyzna, do pasa jest nagi, zakłada koszulę przed lustrem. Obok niego, na podłodze, widać leżące nogi, stopy bez butów, nie wiem, czy należą do śpiących – światło niesie wyczuwalną intensywność i lekkość poranka – czy może jednak do martwych. Fotografia nosi ślady kleju, jakby została skądś wyrwana. Jego...