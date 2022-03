„Trzeba działać, inaczej wszystko wydaje się straszne”. Korespondencja z Charkowa

Przy dworcu autobusowym kolejka w podkowę. Kilkaset osób wyczekuje tu nie na wyjazd, a pomoc humanitarną. Stoją od wczesnych godzin porannych. Nie zrażają ich wystrzały artyleryjskie ani to, że jednej nocy w budynek trafił ładunek. W metalowym baraku zostały po nim niewielkie dziury.

Ludzie spędzają tu wiele godzin, bo wolontariusze i pracownicy poczty czekają aż pociąg z pomocą przyjedzie, a następnie jego zawartość zostanie rozwieziona po punktach, które ją wydają. Zazwyczaj udaje się to dopiero koło jedenastej. Oddzieleni metalowym ogrodzeniem ludzie przyglądają się, jak z furgonetki do plastikowych skrzynek rozładowywany jest chleb.

W bramie stoją okoliczni mieszkańcy, którzy skrzyknęli się, by pilnować porządku. „Samochód, samochód! Odsuńcie się!” – krzyczą. Wjeżdża ciężarówka, która jeszcze niedawno woziła paczki. Teraz wolontariusze wypakowują z niej to, co...