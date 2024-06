Tajwańska wyspa Kinmen jest dziś na pierwszej linii możliwego chińskiego ataku. Jak żyją z tym jej mieszkańcy? Nasza relacja z Cieśniny Tajwańskiej

Słychać głosy, że wyspiarze zbyt lekko traktują problem nadmiernego uzależnienia od Chin. Przytacza się kwestię rurociągu, który od pięciu lat dostarcza na Kinmen wodę pitną z prowincji Fujian (do niej należy Xiamen). Zanim go zbudowano, władze wyspy zobowiązały się, że do 2031 r. trzy czwarte zapotrzebowania na wodę zaspokoją zasoby lokalne. Dziś z Fujian pochodzi już 60 proc. zużywanej wody. Co, jeśli Pekin zakręci kurek?

Z kolei zwolennicy mostu utrzymują, że jego budowa pozwoli wyspie się wzbogacić, zwłaszcza jeśli jej koszty pokryją Chiny. Dla części mieszkańców byłoby to też ułatwienie w życiu codziennym: ok. 60 proc. z nich ma na kontynencie rodzinę, a wielu nieruchomości. W weekendy niejeden Kinmeńczyk wsiada na prom, by zrobić taniej zakupy w Xiamen i korzystać z uroków nowoczesnego miasta.

– Z Kinmen obserwowaliśmy, jak w ciągu ostatnich 40 lat rozwinął się drugi brzeg. Jeszcze niedawno trudno było tam cokolwiek dostrzec. Dziś Xiamen wygląda jak Manhattan. Dlaczego mielibyśmy sprzeciwiać się zbliżeniu z Chinami, gdzie tak poprawił się poziom życia? – pyta 60-letni pan Hung.

SROGIE GROŹBY | Teraz, za rządów Xi Jinpinga, Pekin coraz częściej sięga znów po „kij”. 23 maja, trzy dni po zaprzysiężeniu Lai Ching-te, chińska armia rozpoczęła ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu, w tym w pobliżu Kinmen, symulując blokadę wyspy. Pekin określił ćwiczenia jako „surową karę dla separatystycznych sił na Tajwanie” i „srogie ostrzeżenie dla zewnętrznych aktorów przed ingerencją i prowokacją”.

– Głównym celem ćwiczeń wojskowych jest demonstracja dominacji w Cieśninie Tajwańskiej i testowanie gotowości wojskowej swoich sił. A zaczynając ćwiczenia zaraz po inauguracji nowego prezydenta, Pekin chce pokazać elektoratowi Tajwanu i społeczności międzynarodowej, że osoba Lai ma negatywny wpływ na pokój w cieśninie – ocenia prof. Jinho Kim.

Zamiast pełnoskalowej inwazji na Tajwan czy blokady morskiej, Chiny mogą jednak ułatwić sobie zadanie i najpierw ograniczyć się do ataku na Kinmen lub inne wysepki leżące blisko kontynentu. Z punktu widzenia Pekinu Kinmen ma wiele zalet: jest mała, leży blisko kontynentu, a jej mieszkańcy są dość przyjaźni Chinom. Niektórzy twierdzą, że obyłoby się bez wystrzału.

– Zajęcie Kinmen pozwoliłoby Pekinowi przetestować reakcję Waszyngtonu przed dalszą inwazją. Stany Zjednoczone zostałyby wtedy postawione w trudnej sytuacji: wejść w konflikt zbrojny z Chinami z powodu peryferyjnej wysepki czy postawić pod znakiem zapytania ich zasadniczą gotowość do obrony Tajwanu? Pekin kalkuluje, że taki dylemat mógłby podzielić i osłabić przeciwnika – uważa prof. Kim.

BĘDZIE POWTÓRKA? | Tymczasem mieszkańcy wyspy, obserwujący od paru lat pogarszanie się relacji między Chinami a Tajwanem, boją się powtórki z historii.

– Konflikt w cieśninie byłby katastrofą. Na Kinmen dobrze poczuliśmy, czym jest horror wojny, więc rozumiemy wartość pokoju dużo lepiej niż ci, którzy rządzą nami z Tajpej. Nie chcemy znowu stać się mięsem armatnim – mówi pan Hung.