Nie chcemy „chińskiego socjalizmu”, nie chcemy być częścią Chin – mówią mieszkańcy Tajwanu. Nasza relacja z jednego z najbardziej zapalnych miejsc świata

Nadzieje mieszkańców wyspy, te związane z końcem japońskich rządów (które, na marginesie, dziś wspominane są całkiem dobrze), zderzyły się jednak z brutalnymi realiami. Kuomintang przejął tajwański biznes, zmonopolizował administrację i wprowadził stan wojenny, w czasie którego życie straciły tysiące ludzi oskarżonych o współpracę z komunistami.

Jeszcze długo po 1949 r. Kuomintang sądził, iż pewnego dnia odbije kontynent z rąk komunistów. W parlamencie Republiki Chińskiej (oficjalna nazwana Tajwanu) w Tajpej do niedawna zasiadali politycy uznawani za reprezentantów prowincji Chin kontynentalnych.

Narodowcy z KMT poddali też ludność wyspy przymusowej sinizacji. Mieszkańcy, dotąd mówiący w dialektach hoklo i hakka (rodem z południowych Chin) lub językami aborygeńskimi, musieli przestawić się na mandaryński. Dzieci w szkołach poddano musztrze.

„Ludzie stąd”

– Pamiętam, jak każdy dzień w szkole zaczynaliśmy od piosenki ku pamięci Czang Kaj-szeka. To było pranie mózgu. Leciało to tak: „Prezydencie Czang Kaj-szeku, jesteś zbawicielem ludzkości. Twój nieśmiertelny duch poprowadzi nas ku zwycięstwu nad komunistami i odbudowie naszego narodu” – nuci mi 45-letnia Mindy, bibliotekarka. Podnosi przy tym zaciśniętą pięść – tak jak musiała to robić wraz z innymi dziećmi. Po czym wybucha śmiechem.

Dyktatura KMT nie zdołała jednak zupełnie narzucić wyspie chińskiej tożsamości. Przeciwnie: jednym z przejawów oporu było organizowanie struktur reprezentujących interesy tzw. benshengren, dosłownie: „ludzi stąd”. Tak nazywano tych, którzy przybyli na wyspę z Chin przed rokiem 1945 i nie czuli już specjalnych związków z kontynentem.

Struktury te odegrały ogromną rolę w procesie demokratyzacji wyspy, który zaczął się pod koniec lat 80. XX w. Do dziś są kluczową częścią krajobrazu politycznego. Z ruchu opozycyjnego wywodzi się przede wszystkim Demokratyczna Partia Postępowa (DPP). To jej lider Lai Ching-te wygrał w styczniu wybory prezydenckie, zapewniając temu ugrupowaniu – po raz pierwszy w historii demokratycznego Tajwanu – trzecią kadencję prezydencką z rzędu.

Między światami

Dziś poczucie przynależności do świata demokratycznego jest fundamentalnym elementem tajwańskiej tożsamości. W Tajpej widać to na każdym kroku. Przed styczniowymi wyborami ulice były pełne działaczy konkurujących partii, prowadzących kampanię swoich kandydatów, a policjanci pilnowali bezpieczeństwa wieców odbywających się tuż pod pałacem prezydenckim.

Ducha demokracji odczuć można też na co dzień. W kafejkach słychać swobodne rozmowy o polityce, półki księgarń uginają się od pozycji niedostępnych w Pekinie, a spacerując po mieście łatwo trafić na liczne demonstracje. Przykładowo w ostatnim miesiącu domagano się na nich podwyższenia płac i ograniczenia cen najmu, a sprzeciwiano planowanej przez rząd liberalizacji dla imigracji z Indii. W 2019 r. Tajwan został też pierwszym (i na razie jedynym) krajem Azji, który zalegalizował małżeństwa homoseksualne.

Wartości demokratyczne pozwalają Tajwańczykom zaznaczyć swoją odrębność od autorytarnych Chin oraz wspólnotę wartości z Zachodem.

Bez tej wspólnoty trudno byłoby zresztą wyspie ostać się na mapie świata – w sensie dosłownym.

– Choć jesteśmy częścią konfucjańskiego świata, naszemu pokoleniu mentalnie bliżej jest do Amerykanów i Europejczyków niż do Chińczyków. Nie chcemy „socjalizmu o chińskiej specyfice”. Nie wyobrażam sobie, by Tajwańczycy, z ich przywiązaniem do wolności słowa, stali się częścią Chin – nie kryje emocji Kuan-lin, 35-letni absolwent slawistyki na Narodowym Uniwersytecie Nauk Politycznych w Tajpej.

– To prawda. Ale skoro w praktyce Tajwan i tak funkcjonuje jak suwerenne państwo, z własną administracją i wojskiem, to po co napędzać konflikt z Chinami? – kontruje mu You-ting, 32-letni informatyk.

Takie pragmatyczne podejście jest na Tajwanie dość powszechne.

Czas tajwanizacji

Kluczowym momentem dla sytuacji politycznej Tajwanu był rok 1979. Wtedy miał miejsce finał procesu, który trwał od jakiegoś czasu: w tym to roku USA uznały ostatecznie, iż komunistyczne Chiny pozostaną trwałym elementem na globalnej mapie, i nawiązały z nimi stosunki dyplomatyczne. Przy okazji uznając Pekin za jedyny prawowity rząd Chin.

Przypieczętowało to nie tylko kres marzeń Kuomintangu o odbiciu kontynentu, ale też jego aspiracji do bycia jedynym reprezentantem prawdziwych Chin (wcześniej, aż do 1971 r., Tajwan w istocie reprezentował w ONZ całe Chiny).

Taka zaś zmiana, spychająca Tajwan na peryferie wspólnoty międzynarodowej, wymusiła na Kuomintangu reformy. Dłużej nie dało się rządzić wyspą w kontrze do większości jej mieszkańców.