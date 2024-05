Putin pojechał do Pekinu. Co osiągnął u Xi Jinpinga? W tym duecie Rosja już od dawna nie jest starszym bratem

Putin nie porzucił nadziei, że strony znajdą dobrą formułę dla sfinansowania budowy gazociągu Siła Syberii 2, i że Rosja zwiększy eksport gazu do Chin. Pekin jednak nie spieszy się z decyzją. Z chęcią korzysta za to z możliwości zakupu tańszych surowców energetycznych od Rosji, objętej zachodnimi sankcjami.

Jak chińskie towary omijają sankcje

Wiadomo, że Rosja posila się u chińskich dostawców rozlicznymi towarami podwójnego przeznaczenia, tj. takimi, które można wykorzystać do celów i cywilnych, i wojskowych. Jeżeli rozmawiano tu o nowych dostawach, to jedynie w kuluarach. Tego rodzaju kontrakty być może nie zobaczą światła dziennego. Albo powstaną nowe kanały dostaw, jak np. w przypadku łożysk kulkowych – eksport chińskich łożysk do Kirgistanu wzrósł w zeszłym roku o 1800 proc. (sic!) i można sądzić, że materiały te, niezbędne w produkcji sprzętu wojskowego, trafiły przez Kirgistan właśnie do Rosji.

W oficjalnej części komunikatu o zawartych kontraktach konkretów było niewiele. Za największe osiągnięcie wizyty obserwatorzy uznali decyzję Chin o zdjęciu zakazu eksportu topinamburu i chrząstek wołowych z Rosji. Na temat tych rarytasów powstała nie tylko ogromna liczba memów, ale i wierszy.

Rosja jest coraz bardziej uzależniona od Chin

W składzie rosyjskiej delegacji była duża grupa ekonomistów i bankowców – zapewne ze względu na liczne problemy przy rozliczeniach, jakie są skutkiem sankcji. Nic nie wskazuje, by problem ten rozwiązano po myśli Moskwy. Pekin liczy się z ostrzeżeniami Waszyngtonu pod adresem tych, którzy złamią ogłoszone przez Zachód ograniczenia.