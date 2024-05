Po wizycie Xi Jinpinga w trzech krajach Starego Kontynentu: co się zmieni w relacjach na linii Chiny–Europa

Prezydent Chin Xi Jinping zakończył pięciodniowe europejskie tournée, które zaprowadziło go do Francji, Serbii i Węgier. Była to jego pierwsza podróż do tej części świata po pięcioletniej przerwie, w trakcie której stan relacji między Unią Europejską a ChRL mocno się pogorszył. Najpierw było tuszowanie przez Chiny początków epidemii covidu, co pozwoliło rozpanoszyć się wirusowi po świecie, potem rosnący w siłę sojusz chińsko-rosyjski w cieniu wojny w Ukrainie, a w międzyczasie – wymieranie kolejnych gałęzi unijnego przemysłu pod naporem chińskich firm. Xi Jinping nie powinien był więc się spodziewać entuzjastycznego powitania.

Prezent jako dyskretna sugestia

Patrząc na cały ten kontekst, trzeba powiedzieć, że europejska podróż Xi była niemal lekka i przyjemna. Wizyta we Francji zaczęła się od przyjęcia w górskiej karczmie w Pirenejach, gdzie wychowała się babcia prezydenta Emmanuela Macrona, a zakończyła na wylewnych uściskach obu przywódców przed samolotem. Xi dostał nawet sygnał, że Paryż jest skłonny negocjować w sprawie unijnego postępowania dotyczącego importu chińskich samochodów elektrycznych. Paradoksalnie – w zamian za otwarcie fabryki aut elektrycznych chińskiego koncernu BYD we Francji.

Krytyka, o ile się pojawiała, była bardzo, bardzo subtelna. Chiński przywódca dostał od Macrona w prezencie butelki koniaku Louis XIII oraz Hennessy X.O. Dla bacznego obserwatora unijno-chińskich przepychanek było jasne, że to tak naprawdę elegancka sugestia, aby Pekin zakończył swoje dochodzenie antydumpingowe wymierzone we francuską brandy.

Unijna Komisja przeciw chińskim firmom

Rolę złej policjantki wzięła na siebie tymczasem przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, którą Macron zaprosił na spotkanie w celu pokazania zwartego unijnego frontu.

Von der Leyen jasno dała znać Xi Jinpingowi, że Bruksela nie zawaha się wytoczyć dział przeciwko wysoce subsydiowanym chińskim firmom, z którymi trudno jest konkurować unijnym przedsiębiorstwom grającym na zasadach rynkowych. Przewodnicząca Komisji kolejny raz pokazała, że strategię ograniczania ryzyka związanego z uzależnieniem od Chin (tzw. derisking) bierze na serio. Tego obawia się Pekin, który już mierzy się z amerykańskim decouplingiem i ostatnie, czego chce, to otwarcia kolejnego frontu wojny handlowej.