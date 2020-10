Szkoła modlitwy

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie naucz nas się modlić, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów” (Łk 11, 1). To ważny fragment Ewangelii, zwłaszcza jeśli nie wyblakły w nas jeszcze wezwania ostatnich papieży do tego, byśmy chcieli Kościół uczynić „szkołą modlitwy”.

Kościół może stać się „szkołą modlitwy” jedynie wtedy, gdy tak jak Jezus zafascynuje innych swoją modlitwą. Uczniowie widzieli Jezusa na modlitwie i to ten widok obudził w nich pragnienie nauki. Zapragnęli modlić się tak jak Jezus. Nie mówił im: „Musicie się modlić, posłuchajcie, jak to się robi”. Modlił się, i to było najlepszą (jedyną?) reklamą Jego „szkoły modlitwy”.

Ważna reguła: modlitwy uczysz jedynie sam się modląc – zapraszając innych do wnętrza własnej modlitwy, czyli własnej relacji z Bogiem. Jest oczywiste, że nie nauczysz dziecka...