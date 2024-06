Strzały w kościele. Polska będzie miała nowego męczennika

W ukryciu i podstępnie

Proboszcz nie miał łatwego życia. Od 1937 r. powtarzały się akty wandalizmu: w kwietniu nieznani sprawcy włamali się do kościoła, uszkadzając tabernakulum i skarbonę, w sierpniu napadnięto stróża, a w październiku ktoś obrzucił księdza kamieniami. Miał też otrzymywać listy z groźbami śmierci. Później zdarzenia te powiązano z osobą przyszłego mordercy, Wawrzyńca Nowaka.

To postać tajemnicza, a jego życiorys, którego wobec zniszczenia większości dokumentacji ze śledztwa nie da się szczegółowo odtworzyć, jest pełen sprzeczności. Urodził się w 1890 r. w Luboniu, ukończył tylko cztery klasy szkoły i wyjechał do Niemiec, gdzie pracował na budowach. W 1914 r. wcielono go do armii niemieckiej, a podczas walk dostał się do niewoli rosyjskiej. W 1917 r. zaciągnął się do oddziałów generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, ale rok później włożył mundur bolszewicki. W wojnie obronnej 1920 r. walczył jednak po stronie polskiej (trafiając do niewoli sowieckiej). W wolnej Polsce toczył awanturniczy żywot, ścigany za defraudacje i pobicia – aż w 1936 r. osiedlił się w Luboniu.

Czy był komunistą? Ze względu na okrzyki, które wzniósł po zastrzeleniu księdza, morderstwo w Luboniu powiązano z działalnością komunistów. Pod hasłem walki ze skrajną lewicą odbyły się manifestacje środowisk nacjonalistycznych w Poznaniu i innych miastach. Broszury głosiły: „Zbrodnia w Luboniu jest groźnym ostrzeżeniem dla nas, że komunizm działa w naszym kraju, wprawdzie w ukryciu i podstępnie, ale dość silnie i szeroko”.

Wątpliwości nie mieli mieszkańcy, którzy w wypowiedziach dla prasy opowiadali o rzekomej naradzie komunistów w noc poprzedzającą zabójstwo, podczas której Nowak jakoby miał wyciągnąć los jako wykonawca wyroku. Jednoznacznie z komunistami wiąże Nowaka postulator ks. Wojciech Mueller, pisząc, że śmierć ks. Streicha „zaledwie o dwa lata wyprzedziła zbrodnię katyńską, dokonaną przez ten sam komunistyczny ustrój”.

Wyrok: śmierć

Sprawa jednak nie jest tak prosta. Nowakowi wkrótce po aresztowaniu postawiono zarzut „pospolitego morderstwa”. Oskarżony tłumaczył, że początkowo „chciał dokonać zamachu na jakiego ministra”, potem jednak doszedł do wniosku, że „Kościół ma wielką władzę i powziął myśl zgładzenia księdza”. Później zeznawał niespójnie: najpierw zapewniał że „jest zwolennikiem nauki chrystusowej, a tylko nienawidzi księży” i że jest przeciwnikiem komunizmu, potem przyznał, że w 1918 r. był bolszewickim komisarzem. Sąd skazał Nowaka na karę śmierci, a prezydent Mościcki nie skorzystał z prawa łaski; z Warszawy przyjechał kat i wyrok wykonano.

Co istotne: sąd przyznał, że w toku procesu nie udało się przypisać Nowakowi członkostwa organizacji komunistycznej (choć podkreślił, że zbrodnia miała oparcie w tej ideologii). Historyk IPN Marcin Jurek, który badał przedwojenną działalność komunistów w Wielkopolsce, nie znalazł śladów przynależności do nich Wawrzyńca Nowaka.