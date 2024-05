Armenia: biskup chce rządzić

Za sobą miał Paszynian właściwie tylko Ormian i nadzieje, jakie w nich rozbudziła rewolucja, której przewodził. Okazało się jednak, że nawet i to miało się wkrótce zwrócić przeciwko niemu.

Wojna, wojna, wojna

Po raz pierwszy Azerowie zaatakowali w Karabachu jesienią 2020 roku. Potrzebowali 44 dni, by rozgromić ormiańskie oddziały i odbić trzy czwarte Karabachu. Odbili także sąsiadujące z Karabachem powiaty, z których Ormianie w latach 90. wypędzili milion Azerów, a ich miasteczka i wioski przemienili w spaloną ziemię, strefę buforową, która miała chronić Arcach i Armenię przed azerskim natarciem.

Już po klęsce w wojnie z jesieni 2020 roku Ormianie mieli pretensje do Rosji, że nie stanęła w ich obronie, choć zawierzyli jej wszystko. Rosja rozkładała ręce i tłumaczyła, że to nie Armenia została napadnięta, ale Arcach, a więc Karabach należący zgodnie z prawem do azerbejdżańskiego państwa, i że jedyne co mogli zrobić to przekonać Azerów do rozejmu i przerwania wojny, która mogła zakończyć się tylko ostateczną klęską Ormian.

Przegrana wojna sprawiła, że wielu Ormian zwróciło się przeciwko Paszynianowi. Uznali go za marnego przywódcę, który nie przygotował państwa do wojny. Odpowiadał oskarżeniami wobec swoich poprzedników, Koczariana i Sarkisjana, którzy choć pochodzą z Karabachu i byli bohaterami wojny z lat 90., zaniedbali sprawy bezpieczeństwa wierząc święcie, że Rosja ich obroni.

Paszynian przystał jednak na żądania politycznych przeciwników i zgodził się na przedterminowe wybory, by poddać swoje przywództwo pod osąd obywateli. I wygrał je, choć nie tak wysoko, jak wybory jesienią 2018 roku, które uprawomocniły jego rewolucyjne rządy. Wtedy zagłosowało na niego prawie trzy czwarte obywateli. Po przegranej wojnie zdobył niewiele ponad połowę głosów. Wielu się nim rozczarowało, ale zbyt dobrze pamiętali, że jeszcze gorszym rozczarowaniem okazali się jego poprzednicy, którzy teraz chcieli go zastąpić.

Wybory z 2021 roku były krótką chwilą wytchnienia, bo we wrześniu 2023 roku Azerowie zaatakowali w Karabachu ponownie. Tym razem do zwycięstwa wystarczyło im kilka dni. Rozgromieni Ormianie poddali się, rozwiązali republikę Arcachu i niemal w komplecie, w liczbie stu tysięcy ludzi, uciekli do Armenii. Rosjanie, zajęci własną wojną w Ukrainie, znów nie kiwnęli w ich obronie palcem. Zresztą bardziej zależało im już wtedy na dobrych stosunkach z silnym Azerbejdżanem i Turcją, jego opiekunką, niż na słabej Armenii i tak skazanej – jak się zdawało – na przymierze z Rosją.

Pożegnania z Rosją

Klęska Arcachu była dla Ormian wstrząsem. Rosja, która miała być gwarantem ich bezpieczeństwa, porzuciła ich w godzinie próby. Ich bohater ludowy, Paszynian, któremu powierzyli władzę i swój los, nie okazał się zbawcą o nadludzkich mocach. Pod jego przywództwem nie tylko stracili Arcach-Karabach, ale Azerowie stanęli na granicy Armenii i żądali kolejnych terytoriów, w tym eksterytorialnego korytarza przez Zangezur. Azerbejdżan zyskałby w ten sposób połączenie lądowe z należącym do niego, ale odciętym przez ormiańskie ziemie Nachiczewanem i Turcją. Armenia zaś zostałaby odcięta od granicy z Iranem.

Podczas jesiennej smuty Ormianie bardziej obawiali się o przyszłość swojego państwa niż o to, kto jest winien wojennych klęsk i kto powinien nimi dalej przewodzić. Paszynian, na którego znów spadły zarzuty o zdradę, przekonywał rodaków, że jedyny sposób, by powstrzymać Azerów i zapewnić Armenii bezpieczeństwo, jest podpisanie z nimi pokoju.

Przekonywał też, że Ormianie muszą znaleźć sobie nowych przyjaciół. Oburzony na Rosję, już jesienią zaczął zwracać się ku Zachodowi, ku Ameryce, Francji, od której zaczął kupować broń, i Unii Europejskiej. Zawiesił udział Armenii w sojuszu obronnym Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego z Rosją, Białorusią i kilkoma posowieckimi państwami Azji Środkowej, w wywiadach dla zachodnich gazet opowiadał, że jego kraj nie jest sojusznikiem Rosji w ukraińskiej wojnie. Armenia ratyfikowała nawet Traktat Rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego, co oznacza, że gdyby Putin, ścigany listami gończymi trybunału za wojenne zbrodnie, postanowił wybrać się z wizytą do Erywania, Paszynian musiałby go aresztować.