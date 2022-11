Stawiszyński: Historia pewnej mistyfikacji

Bez wątpienia zasadna fala krytyki spadła na Jarosława Kaczyńskiego po niesławnej wypowiedzi o młodych kobietach, które ponoć dlatego nie chcą rodzić dzieci (co się odzwierciedla w słabych pod tym względem statystykach), że z upodobaniem „dają w szyję”. Nie pomogły żadne mniej lub bardziej osobliwe egzegezy autorstwa zwolenników prezesa, nie pomogły interpretacyjne akrobacje, w myśl których słowa, które niewątpliwie padły, tak naprawdę nie padły, ponieważ ich sens był zupełnie inny, niż był. Nie pomogły do tego stopnia, że sam autor tej diagnozy po jakimś czasie za nią przeprosił, choć były to przeprosiny specyficzne, nie dotyczyły bowiem meritum sprawy, lecz co najwyżej sposobu, w jaki została sformułowana.

A czym jest wobec tego meritum? Powiedziałbym najpierw, że mamy tu do czynienia ze specyficzną mistyfikacją, która – pod różnymi postaciami – obecna jest w polskim...