O niebezpieczeństwach fantazjowania

Zmarły przedwcześnie w 2012 r. brytyjski historyk Nicholas Goodrick-Clarke – jeden z pionierów prężnie się dziś rozwijającej dyscypliny studiów nad zachodnią tradycją ezoteryczną – mawiał często, że fantazje są obszarem zdecydowanie w naukach społecznych niedoszacowanym. Owszem: stosunki materialne, ekonomia, obyczaje, lokalna i globalna polityka, procesy historyczne w mikro- i makroskali – to wszystko ma kolosalną wagę. Czasami jednak – twierdził – po prostu nie sposób adekwatnie pojąć jakiegoś zjawiska, jeśli się nie sięgnie właśnie do tej z pozoru ulotnej, proteuszowej, wydawałoby się: zupełnie niepoważnej dziedziny doświadczenia. Dotyczy to zwłaszcza tych zagadnień, których konwencjonalne ujęcia pozostawiają w nas mgliste wrażenie niedosytu, tak jakby najbardziej nawet wnikliwa analiza ekonomiczna, socjologiczna czy historyczna nie dosięgała sedna albo też dosięgała go jedynie...