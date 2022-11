Nic z tego. Musimy trzymać jakiś poziom. Zagadki tutejszej dzietności – co wiadomo powszechnie – są naszym hobby, ale interpretacje Gospodarza w tej materii, podobne leśnym bimbrowniom, nie trzymają standardów sanepidu. Słowem, nie możemy tego brać do ust.

Zajmiemy się zatem, dla odmiany, nie różniastymi opiniami prezesa ostatnio dominującymi, a niedawną wypowiedzią prezydenta RP, który od dłuższego czasu ma jakby wakacje, ale takoż od nigdy nie podejmuje tematów ani za trudnych, ani dla dorosłych. Zawsze przemawia jak małe dziecko do małych dzieci, co nas kiedyś dziwiło, nawet bodaj śmieszyło, ale dziś już nas nie śmieszy. Tu popatrzmy: skoro prezydent RP mówi jak dziecko do dzieci, to z dzietnością w Polsce nie jest jednak tak źle, jak można by sądzić. Nie pierwszy to raz, gdy Gospodarz mniema jedno, a prezydent RP drugie (to miał być żart).

Kiedyś zastanawiało nas,...