Skorupki mają głos. Jak się porozumiewają żółwie?

Nie mogę wypowiadać się o innych gatunkach, ale w przypadku żółwi Arrau jest pewne, że opiekują się młodymi. W czasie eksperymentów zaobserwowaliśmy, że żółwiątka odpowiadają na wołanie samic. Co roku widzimy, że po dwóch, trzech dniach od wyklucia wszystkie samice znikają sprzed plaży. Zatem ewidentnie dryfują przy brzegu z ich powodu. A potem wspólnie migrują – pod koniec badań założyliśmy niektórym młodym i matkom nadajniki GPS. Żółwiątka płyną razem, przyczepione do przednich łap mamy, przez co ona wygląda jak kura z rozłożonymi skrzydłami. Myślę, że najważniejszą funkcją tego działania jest wskazanie terenu, do którego warto popłynąć – bezpiecznego obszaru, bogatego w pożywienie. Proszę sobie wyobrazić, że taki maleńki żółwik stoi na brzegu rzeki i zastanawia się, gdzie ma płynąć – w lewo czy w prawo. Stoi tak i stoi – i szybko staje się przekąską dla drapieżników.

Rok temu razem z kilkunastoma innymi badaczkami i badaczami opublikowała Pani artykuł, w którym przekonujecie, że komunikacja akustyczna wyewoluowała bardzo dawno temu, u wspólnego przodka nas i żółwi.

Stwierdziliśmy, że nie znamy pochodzenia komunikacji opartej na dźwięku – i postanowiliśmy go dociec. Zebraliśmy nagrania wokalizacji 53 gatunków – żółwi, łupkozębów, płazów beznogich, ryb dwudysznych... Potem przeprowadziliśmy ewolucyjną analizę, w której uwzględniliśmy dane pochodzące z badań łącznie 1800 gatunków zwierząt – szukaliśmy podobieństw, które mogłyby wskazywać, że dane gatunki odziedziczyły swój sposób komunikacji po wspólnym przodku. Ta analiza sugerowała, że początek komunikacji dźwiękowej był wspólny przynajmniej dla wszystkich zwierząt należących do grupy określanej jako Tetrapodomorpha – obejmującej płazy, gady, ptaki i ssaki, a nawet częściowo ryby. Wygląda na to, że wszystkie te organizmy dźwięk zawdzięczają wspólnemu przodkowi, który żył ok. 407 mln lat temu.

Jakie badanie ma Pani teraz w planach?

Chcę udowodnić, że żółwiątka komunikują się między gniazdami, by dogadać się w sprawie nocy opuszczania gniazda. Do tej pory nie mogłam tego zrobić, bo to ogromnie trudne – czasem na plażę wychodziło razem milion młodych! Muszą używać dźwięku, żeby się dogadać co do terminu, ale jak? Kiedy zaczynają to uzgadniać? Chciałabym to zaobserwować.

Chcemy też sprawdzić zdolność żółwi do nauki – jak pod wpływem środowiska kształtuje się ich repertuar dźwięków. W Amazonii mamy trzy rodzaje wód – białe, czarne i przejrzyste. Dźwięk rozchodzi się w nich nieco inaczej, co jest związane z ich fizycznymi właściwościami. I okazuje się, że w białej, czyli mętnej wodzie, gdzie jest więcej drapieżników i trzeba stoso­wać inne strategie komunikacyjne, dźwięk wydawany przez żółwie jest niższy niż w wodzie przejrzystej. To ich adapta­cja środowiskowa.

Czyli żółwiątka rodzą się z umiejętnością nawoływania. A później się adaptują, zależnie od wody, do jakiej trafią?

Tak myślę. Chcę się dowiedzieć, czy mogą się nauczyć różnych „języków”, dostosowanych do różnych wód. Aby to sprawdzić, nagraliśmy żółwie w różnych środowiskach. Teraz będziemy im w niewoli puszczać różne dźwięki i patrzeć, jak na nie odpowiadają. Na ostatnim etapie żółwie z różnych stron Amazonii umieścimy w różnych środowiskach. Całe badanie zajmie nam pewnie jeszcze 3-4 lata. Tylko raz do roku, latem, zbieramy dane, które potem odsłuchujemy i opracowujemy. Amazonia jest ogromna, w związku z czym logistyka prowadzenia badań jest tutaj bardzo skomplikowana. Do mojego rezerwatu zwykle płynę łódką przez 2-3 dni, chyba że uda się znaleźć finansowanie na samolot, wtedy to tylko dwie godziny lotu, a potem krótko łódką do stacji badawczej.

W ile osób ruszacie w teren?

Zwykle pracuję w towarzystwie jednego asystenta. Ale gdy wybieram się po nagrania, najbardziej lubię jechać sama. W czasie jednej sesji na rzece nagrywam przez trzy godziny, na plaży – od pół godziny do godziny. Jeśli jest się z kimś, łatwo rozpocząć rozmowę. Wolę być sama, tym bardziej że jestem niezłą gadułą.