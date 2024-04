Ewolucja nie stworzyła katalogu zachowań, które pasują wyłącznie do jednej płci

Maria Hawranek: Mówi Pani często, że owady przełamują wiele barier w seksie, które mają ludzie. Choćby ważki.

Marlene Zuk: Niektórzy ludzie zarzucają mi, że nie ma czegoś takiego jak bycie samcem i samicą, bo płciowość to spektrum. Ale pod wieloma względami stoi to w sprzeczności z tym, co przyroda, a szczególnie owady, nam pokazują.

To znaczy?

Mamy binarność, która wyewoluowała – istnieją samce i samice. Ale ewolucja nie stworzyła katalogu zachowań czy nawet struktur, które pasują wyłącznie do jednej płci. Jeśli jesteś samcem, to jesteś płcią produkującą plemniki, ale nie oznacza to wcale, że zawsze jesteś bardziej rywalizującą płcią albo tą, która nie opiekuje się potomstwem, albo że koniecznie jesteś tą płcią, którą zawsze zdobi więcej ornamentów.

Płeć jako taka nie jest spektrum – jesteś albo samcem, albo samicą. To oczywiście co innego niż mówić, że istnieje spektrum zachowań kojarzonych z każdą z tych płci. Gdybyśmy lepiej rozumieli ten podział, zaoszczędzilibyśmy sobie wiele nieporozumień.

To właśnie fascynuje mnie w przyglądaniu się owadom – że zmuszają nas do refleksji nad tym, co do tej pory uważaliśmy za właściwe dla porządku natury. Ważki rzeczywiście są tego doskonałym przykładem. Samce szukają samic, by z nimi kopulować. Jeśli samiec ją znajdzie, a samica wykaże chęci, to złapie ją, oczyści jej drogi rodne z nasienia poprzednika – ich niezwykłe penisy wyposażone w haczyki, kolce i czerpaki przypominają szwajcarskie scyzoryki – i następnie złoży swoją spermę. Oczywiście między samcami toczy się rywalizacja i jedne odganiają drugich od samic. A co się stanie, jeśli niektóre samce nie będą wyglądać jak samce? Nie będą odganiane.

Czyli mamy samce wyglądające jak samice.

Dobór naturalny doprowadził do powstania samca, który go nie przypomina – nie ma charakterystycznych dla samców kolorów – ale nadal nim jest, czyli produkuje spermę i zapładnia. Dzięki temu samce przypominające samice mają swobodniejszy dostęp do samic – mogą z nimi spółkować bez przyciągania uwagi innych samców, chcących walczyć o ich względy. Czyli robią to, co zawsze robią samce, ale nie wpisując się w założenia, które mają ludzie.

Dobrze rozumiem, że niektóre samce wyglądają jak samice, a inne pozostają dalej ubarwione w typowy sposób? Ewolucja nie zdecydowała, która ścieżka jest bardziej owocna?

Najbardziej interesujące jest to, że ewolucja nie może się zdecydować! Gdyby miała podjąć taką decyzję, zrobiłaby to już dawno temu. Ten przykład wspaniale pokazuje kolejne wyzwanie, które przed nami stoi – próbę zrozumienia, jak jest utrzymywane zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe. Nie ma jednego najlepszego sposobu na działanie, mogą być dwa, trzy lub kto wie ile, i wszystkie mogą przetrwać ze względu na relacje, w jakich z sobą pozostają.

Nie da się rozstrzygnąć, która strategia jest lepsza, tak jak nie da się odpowiedzieć na klasyczne pytanie, czy lepiej być drapieżcą czy ofiarą. Każdy z tych stylów życia ma swoje wady i zalety.

Inny interesujący przypadek to chrząszcz trojszyk ulec. Samce czasem spółkują z innymi samcami. Bywa, że później samiec przystępuje do kopulacji z samicą i w efekcie zapładnia ją dwoma rodzajami nasienia – swoim i cudzym. Bardzo się to kłóci z kolejnym ludzkim przekonaniem o zbędności homoseksualizmu jako ścieżki ewolucyjnej.

Powinniśmy tu mówić o zachowaniach homoseksualnych, a nie homoseksualizmie czy orientacji homoseksualnej. Bo nie wiemy, co dzieje się w głowach tych zwierząt, możemy tylko obserwować ich zachowanie.

W zeszłym roku opublikowałam z Jonem Richardsonem artykuł o zachowaniach homoseksualnych owadów. Samcom świerszczy prezentowaliśmy cztery rodzaje osobników: samice, samców, młodych, których płci nie mogliśmy rozróżnić, oraz małe plastikowe chrząszcze. Okazało się, że reagują na wiele różnych osobników, z wyjątkiem plastikowych.

Zaproponowaliśmy, by do opisu ich zachowania wykorzystać pojęcie filtra kopulacyjnego (mating filter). Ten filtr może mieć różne właściwości: jeśli jest szeroki, to osobniki próbują się zalecać do wszystkiego, co choć trochę przypomina potencjalnego partnera. Dzięki takiemu podejściu nie lądujemy w myśleniu: oto mamy wielką ewolucyjną zagwozdkę, skąd się wzięły biseksualne ślimaki. Nie wydaje mi się, żeby to była produktywna ścieżka myślenia.

Kiedy myślisz o osobnikach łączących się w pary, to podstawą jest, by kojarzyły się z partnerami należącymi do tego samego gatunku – inaczej zazwyczaj nie będzie płodnego potomstwa lub też potomstwa w ogóle. Sposób, w jaki osobniki rozpoznają gatunki, i co się dzieje, gdy ta identyfikacja się załamuje, to wielki obszar badań. Ale kluczowe jest to, że osobniki kierują się pewnymi charakterystykami. I gdy ich filtr uwzględnia większą różnorodność, to może dojść do błędu.

Możemy to pokazać na przykładzie?

Powiedzmy, że będziesz spółkować z niebieskimi osobnikami. Ale w przyrodzie są też inne niebieskie przedmioty. Zwykle, gdy będziesz spółkować z kolorem niebieskim, będzie to przedstawiciel twojego gatunku – ale czasem zobaczysz coś niebieskiego, co jest przedstawicielem innego gatunku. Wiele osób słyszało o chrząszczach próbujących spółkować z butelką po piwie, bo jej dno ma kształt i kolor przypominający samicę chrząszcza. Ludzie myślą: to żałosna i śmieszna pomyłka. Z pewnością w tym kontekście jest to błąd. Ale wyobraźmy sobie chrząszcza odrzucającego samice, które trochę odbiegają od normy. Gdyby ciągle tak robił, nieustannie traciłby szanse na kopulację. To dopiero byłby błąd! Mówi się w tym kontekście o zasadzie czujnika dymu: lepiej parę razy odpowiedzieć na fałszywy sygnał niż raz przeoczyć ten prawdziwy.