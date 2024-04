Tajemnice ewolucji: dlaczego kobiety mają duże piersi? Polscy naukowcy przedstawili nową teorię

W literaturze pojawiły się też głosy, że biust mógł też sprzyjać powstaniu najbezpieczniejszej dla kobiet strategii rozrodczej, jaką jest monogamia (monogamiczne samce nie mają powodu, by dopuszczać się dzieciobójstwa, które jest dla samic olbrzymim problemem w gatunkach, w których samce walczą o haremy partnerek), choć scenariusz, który miałby do tego prowadzić, wydaje się dzisiaj mało przekonujący. Np. antropolog Claude Lovejoy sugerował, że wydatne piersi miały świadczyć o dostępności seksualnej kobiety, a przez to prowadzić u nich do wzrostu zaborczości i zazdrości – co z kolei miało znaleźć przełożenie na gotowość do zawierania monogamicznych związków.

Nie jest zresztą jasne, kiedy związki monogamiczne stały się dominujące w naszej linii ewolucyjnej. W przyrodzie monogamię silnie „przepowiada” niski dymorfizm płciowy, czyli niewielkie różnice (w tym przypadku rozmiarów ciała) pomiędzy samcami i samicami. W gatunkach monogamicznych – nawet jeśli zdarzają się z różnych powodów zdrady – każdy samiec i każda samica mają bardzo wysokie szanse na znalezienie partnera. Samce mogą być wówczas bardziej pewni ojcostwa dzieci swoich partnerek i opłaca im się więcej zasobów – czasu i energii – przeznaczać na opiekę nad nimi. Nie mają więc możliwości, by inwestować zasoby w zwiększenie rozmiarów swojego ciała, co mogłoby im dać przewagę nad innymi samcami – i w potencjalnie pozwolić na zdobycie większej liczby partnerek.

Wiemy, że w toku naszej ewolucji dymorfizm płciowy malał – co sugeruje, że stawaliśmy się coraz bardziej monogamiczni. Ale niewiele wskazuje na to, by miało to związek z pojawieniem się kobiecego biustu.

Uwodzenie czy termoregulacja?

Antropolog Ashley Montagu zaproponował wyjaśnienie zagadki kobiecego biustu, sięgając po kontekst morfologiczny i pokoleniowy. Uważał, że za stałą wypukłość kobiecych piersi odpowiada dwunożność i zmniejszenie owłosienia ciała, które to zmiany wymusiły noszenie dzieci na rękach. W tej sytuacji powiększone gruczoły piersiowe miałyby zarówno ułatwiać chwytanie piersi i ssanie jej, jak i przytrzymywanie się podczas transportu. Oznaczałoby to, że piersi zaczęły rosnąć w naszej linii ewolucyjnej już ok. 7 mln lat temu, gdy nasi afrykańscy przodkowie zaczęli przemieszczać się w pozycji wyprostowanej.

Taki scenariusz odrzucają m.in. Bogusław Pawłowski i Agnieszka Żelaźniewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy przedstawili niedawno interesujący scenariusz ewolucji kobiecych piersi. Ich zdaniem wszystko zaczęło się stosunkowo późno – ok. 1,2 mln lat temu – od gromadzenia większej ilości tłuszczu przez kobiety „na zapas” – a później doszło do kilku zbiegów okoliczności. Tkanka tłuszczowa nie tylko reguluje ciepłotę ciała i gromadzi składniki odżywcze, ale także produkuje estrogeny, odpowiedzialne m.in. za regulację cyklu miesiączkowego, a wcześniej za kształtowanie i rozwój płci żeńskiej oraz żeńskich cech płciowych, w tym wzrost gruczołu piersiowego. Później doszło do przesunięcia się ludzkiego menu z głównie roślinnego na bardziej mięsne, co przede wszystkim pozwoliło na zwiększenie rozmiarów mózgu, ale także promowało produkcję hormonu DHEA, który w organizmie kobiety łatwo przekształca się w jeden z estrogenów.