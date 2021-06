Skarb kibica

Polacy odpadli z piłkarskich mistrzostw Europy, zajęli ostatnie miejsce w grupie. Najprościej byłoby schronić się w sarkazm. Zasłonić się ironią. Podać dalej jakiegoś wyjątkowo okrutnego mema. Użyć słów typu „piach” albo „paździerz”. Dołączyć w końcu do chóru tych, co powtarzają, że reprezentacja pod tym trenerem była w stanie wygrać jedynie z Andorą. Nade wszystko – znaleźć kozła ofiarnego, najlepiej Krychowiaka, bo nie dość, że zarobił czerwoną kartkę ze Słowakami, to jeszcze jakoś dziwnie się ubiera i ma dziewczynę z Francji. W wersji mniej populistycznej wyrazić satysfakcję, że Polacy już wyjechali i nareszcie można w pełni cieszyć się tym fantastycznym turniejem. Zwyczajnie odreagować i postarać się zapomnieć. O czym? O tym, że naprawdę się wierzyło.

Już widzę ekspertów, którzy przestają czytać w tym miejscu. Jak można było wierzyć po porażce ze Słowacją? Jak można było...