Siedem wcieleń Napoleona

Wyobrażeń na jego temat jest pewnie tyle, co jego rodaków. W społecznych rankingach najbardziej wpływowych postaci francuskiej historii to właśnie on, Napoleon Bonaparte – zmarły 5 maja 1821 r. w brytyjskiej niewoli na atlantyckiej Wyspie Świętej Heleny – lokuje się od lat na szczycie, walcząc o pierwszeństwo jedynie z generałem Charles’em de Gaulle’em oraz „królem słońce” Ludwikiem XIV.

W eseju „Życie Napoleona” – stworzonym niedługo po bitwie pod Waterloo w 1815 r., która przypieczętowała jego upadek – romantyczny pisarz Stendhal stwierdził, że biografię cesarza Francuzów trzeba będzie co roku pisać na nowo. Dziś o „bogu wojny” nadal jest głośno. Tym razem za sprawą wojen o pamięć, które jego rodacy toczą na okoliczność dwusetnej rocznicy jego śmierci.

Z braku miejsca ograniczymy się tu do siedmiu współczesnych wcieleń Bonapartego, czy, jak kto woli, jego awatarów....