Rzuć wszystko i jedź w Monti Lepini

Bruna poznałem 15 lat temu, gdy był wiceburmistrzem i pomagał mi w meldunku potrzebnym do dziennikarskiej akredytacji. To było tuż po lokalnych wyborach, wygranych – jak zawsze w Bassiano – przez lewicę, która dopiero co usunęła ze swego herbu sierp i młot. Wielkie było więc moje zdziwienie, gdy kilka dni po naszym pierwszym spotkaniu zobaczyłem go w kościele, ubranego w albę i rozdającego komunię. Choć nikogo, poza mną, to nie dziwiło. Jak i to, że jego szef, burmistrz o komunistycznej proweniencji, ubrany w trójkolorową szarfę kroczy tuż za baldachimem w procesji Bożego Ciała czy św. Erazma, patrona miasta, a w Nowy Rok wygłasza podczas mszy przemówienie zastępujące homilię.

Bruno do polityki się zraził, jest teraz prawą ręką proboszcza. A jako świeżo upieczony emeryt ma wystarczająco dużo czasu, by po raz kolejny opowiedzieć nam o miejscach, które przed Wielkanocą każdy w ...