Rząd chce skończyć z WIBOR-em. Jak pomóc kredytobiorcom?

Co dalej z inflacją? To pytanie zadają sobie dziś niemal wszyscy, ale chyba najbardziej dręczy ono posiadaczy kredytów hipotecznych w złotówkach. Tym, którzy zadłużyli się rok temu przy stopie referencyjnej NBP na poziomie zaledwie 0,1 proc., miesięczna rata wzrosła prawie o 100 proc. w porównaniu z początkową i w dodatku nic nie wskazuje na to, że nie pójdzie już w górę.

W dokumentach przesłanych właśnie do Brukseli rząd szacuje średnioroczną inflację w Polsce na poziomie 9,1 proc. – czyli blisko trzykrotnie wyższą od zapisanej w budżecie. Ostatni, marcowy odczyt pokazał 10,9 proc., a to oznacza, że rząd nie widzi w tym roku szans na to, żeby cenowa pętla wyraźniej odpuściła polskim konsumentom. Z tego zaś wynika z kolei, że na obniżki stóp procentowych NBP będzie mógł sobie pozwolić dopiero pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.

Wcześniej – jeszcze przed...