Regeneracyjne zdolności natury

Ze wszechobecnej wody korzystają migrujące ptaki. Przełom marca i kwietnia to czas przelotów m.in. gęsi białoczelnych i tundrowych, które wracają z zimowisk w zachodniej Europie. Biebrza, jedna z ostatnich prawdziwie wolnych rzek europejskich, to dla nich ważny przystanek na długiej drodze na północne lęgowiska. Z kolei dla ludzi tegoroczny spektakl może być wzmacniającą opowieścią o regeneracyjnych zdolnościach natury. We wspomnieniach okolicznych mieszkańców wciąż świeża jest pamięć o wyjątkowo suchym roku ubiegłym i o trwającym tydzień pożarze, który strawił 5,5 tys. ha parku narodowego i jego otuliny. ©

Piotr Sikora: W pierwszych dniach maja Biebrza z reguły tworzy szerokie rozlewiska. Poniżej twierdzy w Osowcu, aż do ujścia do Narwi, a na pewno do Brzostowa, leżącego kilkanaście kilometrów wyżej, w szuwarach wśród trzcin gniazduje lub żeruje mnóstwo ptaków.