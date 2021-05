To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje życie za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego” – to słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy przypomniane niedawno przez Liturgię (zob. J 15, 12-15).

Cała Biblia jest wielkim miłosnym listem skierowanym przez Boga do nas. Mówiąc o tej miłości, Pismo używa wielu obrazów. Jest więc – piękny i często przywoływany – obraz miłości męża do żony: relacja Boga z Izraelem przez wielu proroków pokazana jest jako relacja oblubieńczej miłości; podobnie relacja Jezusa do Kościoła przedstawiona jest w ten sposób, choćby przez św. Pawła w Liście do...