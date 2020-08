Próby Abrahama

To ten zmysł stał przed innymi, tak jak w modlitwie „Słuchaj, Izraelu”. Uwierzył w prawdę słów, które usłyszał, i im się poddał. Utracił swoją wolę, racjonalność, nawyki. Dał się prowadzić. Ruszył w nieokreśloność. W pustkę i wielkość, patos niezmierzonej obietnicy. Pozwolił na to, by ów głos go przemielił i uczynił naszym praojcem. By do jego życia wkroczyła fundamentalna nieciągłość. Zostawił siebie i wszystko, co było mu dotąd znane i oswojone. Godził się na rolę wiecznego wędrowca, który wie tylko jedno: że nic nie jest stałe, nic nie jest jego. Otwierała się przed nim droga, poszukiwanie dla siebie miejsca.

To miejsce – przyszła ziemia obiecana – do końca życia nie było jego, choć pewnie polubił dąbrowę w Mamre. Tam się wycofywał. Tam się kurował po wyjątkowo bolesnym akcie samoobrzezania. Odwiedziły go wtedy anioły pocieszenia. Wszystko w jego życiu stawało się drogą....