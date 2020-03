Kiedy„Tygodnik" powstawał, mieli 41, 34 i 23 lata. Antoni Gołubiew przyjechał z Wilna, gdzie wraz z m.in. Czesławem Miłoszem był współtwórcą grupy poetyckiej Żagary. Hanna Malewska z Warszawy, gdzie (jak charakteryzuje ją biografka Anna Głąb) „zdyscyplinowana, opanowana, pracowita, cierpliwa i dyskretna” była szefową komórki szyfrów zagranicznych AK. Oboje publikowali jeszcze przed wojną. Oboje pisali powieści i opowiadania historyczne (ona wydała m.in. „Kamienie wołać będą”, „Przemija postać świata”, „Sir Tomasz More odmawia” i „Panów Leszczyńskich”, on - wielotomowego „Bolesława Chrobrego”, nad którym pracował niemal całe życie). Oboje grywali w brydża. Oboje szkolili młodych autorów (to uwagom Malewskiej zawdzięcza debiut pisarski ks. Józef Tischner).

Malewską zapamiętano więc jako świetną pisarkę i redaktorkę, która już w 1946 r. przeszła z „TP” powstającego właśnie...