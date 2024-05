Pigułka „dzień po”: komu farmaceuci będą wystawiać recepty?

„Pomóżcie polskim kobietom, które przez osiem lat były pozbawione dostępu do antykoncepcji awaryjnej” – zaapelowała w piątek ministra zdrowia do farmaceutów, dając tym samym sygnał, że choć pilotaż idzie „bardzo dobrze”, mogłoby być lepiej. Wiadomo, że nie wszystkie apteki będą mogły wziąć udział w programie (choćby dlatego, że większość pracujących w aptekach stanowią technicy farmacji, którzy nie mają uprawnień do wystawiania recept), i już na etapie planowania tego rozwiązania ministerstwo zakładało, że w pilotażu weźmie udział tylko część podmiotów. Pytanie na dziś: jaka część?

Program teoretycznie jest

Ale nie jest to, bynajmniej, zasadnicze pytanie. Ministerstwo Zdrowia zachęca i ośmiela farmaceutów do udziału w programie... brakiem kar za łamanie jego zapisów. Bo program jest, z całą konsekwencją, adresowany do kobiet powyżej 15. roku życia, natomiast farmaceuci z równą konsekwencją twierdzą, że wydawać preparat będą osobom pełnoletnim, a niepełnoletnim – tylko za wiedzą i zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Gdyby jakikolwiek inny podmiot realizujący program pilotażowy z góry wykluczał część uprawnionych, z pewnością nie mógłby liczyć na pobłażliwość instytucji – ministerstwa i NFZ. Farmaceuci mogą, bo racja jest po ich stronie. Polskie przepisy nie pozwalają na udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom niepełnoletnim bez zgody opiekunów prawnych – i ministerstwo deklarując „brak kar” potwierdza tylko ten stan rzeczy.

Niestety, w swoim stylu. Pytana na antenie radiowej Jedynki, czy nie lepiej było jednak wprowadzić pigułkę „dzień po” do aptek bez konieczności posiadania recepty dla osób pełnoletnich, jak proponowali posłowie PiS (i co sugerowała również Kancelaria Prezydenta, a potem i sam Andrzej Duda), ministra perorowała o „pisowskiej hipokryzji”: „Skoro współżycie od 15. roku życia nie jest karalne, to dajemy sygnał: 16-latku, 17-latku, możesz to robić, a jednocześnie zostawiamy te niedojrzałe osoby z problemem. Naprawdę takie ma być państwo polskie? Nie zgadzam się. Musimy być uczciwi” – stwierdziła.