Prezydent uważa, że ratuje „dzieci” przed bombą hormonalną

Weto prezydenta do nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, która miała „uwolnić” dostęp do antykoncepcji awaryjnej dla osób powyżej 15 roku życia nie jest żadnym zaskoczeniem. Takiej decyzji można było się spodziewać już na etapie procedowania przez Sejm. Granica wieku, ustalona w Sejmie, jest – wbrew temu, co mówi Andrzej Duda i jego współpracownicy – oczywistym pretekstem. Gdyby prezydentowi zależało na dostępności do pigułki dzień po dla dorosłych Polek, nie podpisywałby ustawy, którą przygotował były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

To, co może dziwić, to dęcie bez opamiętania w zdrowotny puzon i podkreślanie rzekomej rozbieżności opinii eksperckich w sprawie szkodliwości – bądź braku tejże – tabletki dla nastolatek. Warto byłoby powiedzieć „sprawdzam”. Bo może się okazać, że Andrzej Duda nie mija się z prawdą, gdy mówi o stanowisku środowisk rodzicielskich, wskazujących na fakt, że ustawa w kształcie uchwalonym przez parlament wkracza w ich prerogatywy, w obszar „świętej władzy rodzicielskiej”, którą niekiedy bałwochwalczo czci polska (choć nie tylko) prawica – ale to ciągle za mało, by mówić o staniu na straży zdrowia „dzieci”. Cudzysłów nieprzypadkowy – 15-latki to co prawda osoby niepełnoletnie, ale gdy dotykamy sfery seksualności, byłoby jednak wspaniale, gdyby instytucje państwa nie przemawiały z pozycji daleko posuniętej hipokryzji.