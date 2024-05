Serial dotyczący pigułki „dzień po” niestety się nie kończy

Po pierwsze, wbrew twardym zapowiedziom ministry Izabeli Leszczyny, 1 maja nic się nie zmieni – z punktu widzenia najbardziej zainteresowanych, czyli kobiet. Podpisanie rozporządzenia „za pięć dwunasta” powoduje, że prezes NFZ dopiero teraz może podpisać zarządzenie, na podstawie którego chętne apteki będą mogły zgłaszać akces do pilotażu i podpisywać umowy. Zaczyna się majówka, Polska do pracy wróci 6 maja. Jeśli dobrze pójdzie, w pierwszych aptekach program ruszy w połowie miesiąca.

Opóźnienie to jednak najmniejszy z problemów. Ministerstwo Zdrowia zignorowało krytyczne uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich, który stwierdził, że przepisy w proponowanym brzmieniu można uznać za niekonstytucyjne (choćby dlatego, że materię ustawową reguluje się rozporządzeniem). Można co prawda próbować przejść nad tym do porządku dziennego, tyle że w państwie prawa, którego odbudowę obiecała Koalicja 15 października, tego robić się nie powinno.

Szokujący jest zresztą sposób, w jaki resort zdrowia wchodzi w polemikę z argumentami RPO i próbuje postawić na swoim. Ponieważ opinia RPO wskazuje na sprzeczności w rozporządzeniu: część przepisów traktuje wystawienie recepty i wydanie środka antykoncepcyjnego jak świadczenie zdrowotne (np. farmaceuta musi sprawdzić uprawnienie do świadczeń, a sam fakt finansowania w ramach programu również przemawia za tym, że jest to świadczenie), a część – jak usługę farmaceutyczną. Ministerstwo Zdrowia prezentując na początku miesiąca „plan B” samo zresztą posługiwało się terminem „usługa farmaceutyczna”. Teraz jednak okazuje się, że to, co będzie robić – w ramach programu pilotażowego – farmaceuta, nie jest w opinii ministerstwa ani świadczeniem, ani usługą. A czym w takim razie? Czynnością.