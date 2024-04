Dostępność tabletki „dzień po”: wszystkie błędy ministry zdrowia

NFZ płaci, co do zasady, za świadczenia zdrowotne (oraz refunduje leki). Dlaczego miałby płacić za usługę farmaceutyczną? Co więcej, dlaczego projekt rozporządzenia przewiduje, że przed udzieleniem „usługi farmaceutycznej” farmaceuta ma obowiązek zweryfikować, czy pacjentka ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych?

Przede wszystkim jednak, jeśli w grę wchodzi konsultacja (wywiad) i wystawienie recepty, czyli usługa bliźniaczo podobna do tej, którą pacjenci otrzymują w gabinetach lekarskich (oczywiście minus badanie fizykalne) – to niezależnie od tego, czy minister zdrowia nazwie to „usługą farmaceutyczną” czy dowolną inną zbitką słowną, będziemy mieć do czynienia ze świadczeniem zdrowotnym. Które zgodnie z polskimi przepisami zawartymi w ustawach (a więc w aktach wyższego rzędu niż rozporządzenie ministra) są dostępne dla osób niepełnoletnich za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Ministra nie widzi problemu

To nie są wyłącznie prawnicze spory. Kształt rozporządzenia i tempo, w jakim ma ono zacząć obowiązywać (dzień o po opublikowaniu), prawdopodobnie unicestwi program pilotażu, zanim on w ogóle ruszy. Farmaceuci, którzy z entuzjazmem powitali możliwość rozszerzenia swoich kompetencji, bynajmniej nie palą się do podjęcia ryzyka wystawiania recept dla nastolatek bez akceptacji ich rodziców czy opiekunów. Boją się pozwów, boją się również sankcji ze strony organów odpowiedzialności zawodowej.

Bardzo wyraźnie formułują swoje obawy, ale ministra Leszczyna twierdzi, że jednoznacznego sprzeciwu nie ma.