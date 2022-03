Park imienia Leopolda. Felieton Zuzanny Radzik

Wciąż jestem tu nowa, więc zamieszkująca pobliski park gęsiówka egipska wydaje mi się zupełnie egzotyczna i jeszcze mi się nie opatrzyła. Gęsiówki władają parkiem, nie chcą przepuścić, zastąpiwszy drogę na chodniku. Manifestują, że są u siebie, i tylko im przeszkadzamy. Z nadejściem wiosny więcej między nimi wzajemnej agresji, z krzykiem biją się w powietrzu. A przecież to chyba nie gody, bo podobno łączą się w pary na całe życie. Może raczej jakiś nowy układ sił kształtuje się przed nadchodzącą wiosną. Może lepiej, że to one wzięły park pod kontrolę.

Park nazwany imieniem Leopolda, choć nikt nie dodaje którego, opiera się zakusom dekolonizacji przestrzeni miejskiej. Wiadomo, że dzielnica wokół parku powstała w czasach Leopolda II i nazywana była jego imieniem, ale dziś, mocno przebudowana, funkcjonuje jako Dzielnica Europejska ze względu na ulokowane tu instytucje UE. Park...