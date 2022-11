Ostatni park narodowy powstał 21 lat temu. Potrzebujemy następnych

W połowie czerwca tego roku grupa krajoznawców z Towarzystwa Krajobraz na pokładzie kilku kajaków i kanadyjek spływała Wisłą z Kazimierza Dolnego w stronę Warszawy. Dorośli i dzieci, cztery dni na wodzie, noclegi pod gwiazdami.

W okolicach Góry Kalwarii ich trasę przeciął łoś. Łoś nie jest na Mazowszu niczym niezwykłym. Kilkaset zwierząt żyje w Puszczy Kampinoskiej, kolejne w innych, mniejszych kompleksach leśnych. Dużo z nich migruje, a że dobrze pływają, to ważnym kanałem przemieszczania się bywa dla nich Wisła. Ale co innego wiedzieć to w teorii, co innego zobaczyć na własne oczy, jak największe występujące w Polsce zwierzę wystawia znad wody głowę z pokrytym scypułem, dopiero odrastającym porożem, i dostojnie tnie nurt.

Dla krajoznawców na co dzień korzystających z Wisły, świadomych jej przyrodniczych atutów, ten był ostatecznym dowodem na to, że największa polska...