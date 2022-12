Olga Drenda: Proszę uważać

Coś ostatnio zgubiłam, wypadło mi z torby. To się zdarza. Jest zimno, trzeba nosić ze sobą więcej bagaży, sięgać po rękawiczki, czapki. Plączą się i łatwo zgubić coś innego przy okazji, np. powerbank albo słuchawki. Irytujące, ale mówi się trudno.

A potem w autobusie miła pani mówi do mnie: „Ma pani rozpiętą torbę”. Właściwie to wiedziałam o tym, czasem mi się to zdarza, bo do niej sięgam i przytulam do siebie. Założyłam, że pani miała dobre zamiary, zasunęłam zamek i podziękowałam. Z małym niepokojem: jeśli ludzie zwracają uwagę na takie rzeczy, to może znaczy, że zrobiło się niebezpieczniej. Że przebywanie wśród ludzi wiąże się z potrzebą zachowania ostrożności (większej). I że częściej niż neutralni mogą stać się potencjalnie wrodzy. W końcu ostatnio zdarzają się często bardziej wyrafinowane wersje oszustwa na wnuczka, ktoś podszywa się pod bank albo dostawcę prądu. Takie...