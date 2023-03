Ojciec nieświęty

MACIEJ MÜLLER : Kilkanaście lat temu jeden z naszych felietonistów zrobił eksperyment: poszedł do sklepu z dewocjonaliami i poprosił o portret „naszego papieża”. Dostał Jana Pawła II, mimo że to były już czasy Benedykta XVI. Powtórzyłem ostatnio eksperyment i usłyszałem „znaczy którego?”. Chyba coś się zmieniło w naszym ­podejściu do papiestwa.

KS. DARIUSZ PIÓRKOWSKI: Z punktu widzenia wiary katolickiej każdy papież jest „nasz”. Ale nie sądzę, żebyśmy się już wyzbyli skłonności do porównywania jednego z drugim – to się ciągnie od poprzednich pokoleń. Choć 20-, 30-latkowie już są wolni od sentymentu wobec Jana Pawła II – nie pamiętają go, wielu bardziej się kojarzy z memami czy dyskusjami medialnymi niż z kościelną rzeczywistością. Natomiast problem z „naszością” obecnego papieża polega chyba na tym, że on pochodzi z zupełnie innego...