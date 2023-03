Dziesięć lat Franciszka

Papieże byli różni. Papieże są różni. Godzę się jakoś, nie bez żalu, na co niektórych. Byli święci i mniej święci, a może i całkiem nieświęci. Czasy były różne, nie mnie sądzić… Papież Franciszek – jak to widać w dziesięciolecie jego pontyfikatu – nie jest podobny do poprzedników. Ani do papieża Wojtyły – Jana Pawła II, ani do papieża Ratzingera – Benedykta XVI. To jest w Kościele wspaniałe i nieco przerażające: człowiek przywyka do pewnego stylu, a potem wszystko się zmienia.

Papież Bergoglio – Franciszek jest do poprzednich niepodobny. Kłopoty z nim ma kuria rzymska, co jeszcze nie byłoby największym problemem. Ale kłopot z nim ma wielu katolików.

Jak sam mówi: „Tradycja to nie muzeum, prawdziwa religia nie jest zamrażarką, a doktryna nie jest statyczna, ale rozrasta się i rozwija jak drzewo, które pozostaje takie samo, choć rośnie i wydaje coraz więcej owoców. Są...