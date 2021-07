Oda do gimbazy

Chwilami trudno rozstrzygnąć, ­ czy „Ostatni komers” to film młodzieżowy, a więc adresowany do pokolenia przedstawionego na ekranie, czy może raczej instruktażowy, czyli lekcja poglądowa dla rodziców – „tylko zobaczcie, w co się bawią wasze dzieciaki”. Bardziej jednak niż o rewelacje obyczajowe i towarzyszącą im panikę moralną chodzi tu o te wszystkie zakazane smaki, energetyzujące dźwięki i puste słowa, o hormony, chichoty i lajki. Słowem: o to, co czują piętnastolatkowie i ciut od nich starsi w nudne letnie popołudnie gdzieś na polskim blokowisku.

Może to niewiele, ale Dawid Nickel w reżyserskim debiucie zamiast interweniować w jakiejś sprawie, po prostu spokojnie się swoim bohaterom przygląda. Bez wielkich dramatów i demonizowania wieku cielęcego, za to z zaciekawieniem kogoś, kto sam jeszcze wszystkiego nie zdążył zapomnieć.

Oglądaniu rodzimych filmów o nastolatkach...