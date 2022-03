Obrona terytorialna Ukrainy: Bronimy naszej dzielnicy

Kierowca parkuje samochód w zatocze. Wysiadam wraz z dwójką dziennikarzy, by porozmawiać z ochotnikami w szeregach obrony terytorialnej. Posterunek ustawiali na alei Łesia Kurbasia. Ubrani w cywilne ubrania, tylko z żółtymi przepaskami oznaczającym przynależność do ukraińskich sił, stali ukryci za workami z piaskiem i betonowymi blokami. Odeszliśmy kawałek od samochodu, gdy nad naszymi głowami rozległ się odgłos silnika rakiety kierowanej i świst. Widać ją była gołym okiem, bo już zmierzała do celu. Minutę później uderzyła w wieżę telewizyjną oddaloną o kilka kilometrów od miejsca, w którym się znajdowałem. W rezultacie zginęło przynajmniej pięć osób, a pięć raniono. Na miejscu znajdowały się rozbite budynki, zwęglone ciała, rozrzucony gruz.

