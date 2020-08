O zajęciach wakacyjnych

Przeanalizujemy takoż, czy w Polsce jest jeszcze demokracja, czy zostało tylko wspomnienie o niej, czy wybory odbyły się uczciwie, zgodnie ze standardem europejskim, i czy na terenie RP przestrzegane są prawa człowieka.

Tak sformułowanym wstępem chcieliśmy dla żartu zdezo­rientować naszych wiernych Czytelników, sprawdzić ich poczucie humoru, zdając sobie takoż sprawę, że ogromną ich rzeszę ów wstęp natychmiast zniechęcił do czytania ciągów dalszych. Być może część Czytelników zmięła teraz nasz tygodnik w kulę i cisnęła go w kąt namiotu, tam gdzie leżą oto puste butelki, obcięte nogi prawdziwków i kręgosłupy płoci. Nie tego bowiem na przełomie lipca i sierpnia Czytelnik oczekuje od umiłowanego felietonisty. Nie takich pytań i nie takich wyzwań. Wszyscy jak jeden mąż chcielibyśmy móc skupić się na kwestiach chwilowo ważniejszych, takich jak prognoza pogody czy – to najwyższy...