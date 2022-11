O. Wacław Oszajca SJ: Puste groby

Raczej wcześniej niż później każdy grób opustoszeje. Próbujemy ten proces pustoszenia jakoś powstrzymać, fundując zmarłym masywne grobowce i drogie nagrobki, stawiając pomniki, tworząc z ich ciał biżuterię, a nawet relikwie i wierząc, że zawierają one w sobie jakieś nadprzyrodzone moce. Tęskniąc za zmarłymi, szukamy ich w tych grobach, co daje przynajmniej chwilowe pocieszenie. I jeśli w tym w gruncie rzeczy beznadziejnym poszukiwaniu kontaktu ze zmarłymi coś może przynieść pocieszenie, to owa tęsknota i związane z nią marzenie o życiu bez śmierci. Marzenie różnie przeżywane i w różny sposób przedstawiane, ale wspólne wszystkim bez względu na światopogląd, religijny czy niereligijny.

Na początku listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (swoją drogą, dlaczego tylko wiernych, przecież „niewierni” też są ludźmi, dziećmi Boga...