Nieszczelna obrona

Jesteśmy w gorszej sytuacji niż kiedykolwiek: trzecia fala pandemiczna wspina się i wciąż nie sięga szczytu. Wskaźniki zakażeń powyżej 30 tys. dziennie i zgonów powyżej 500 każą nazwać to, co się dzieje, klęską żywiołową. I humanitarną – bo szpitale są przepełnione, a cierpiący na inne niż COVID-19 choroby pozostaną na długo bez dostępu do diagnostyki i leczenia.

Czy w ciągu roku pandemii rząd czegoś się nauczył? Może tego, że nie ma sensu zamykać lasów. Ale większość krytyki kierowanej jeszcze wobec Łukasza Szumowskiego pozostaje aktualna. Decydenci nie słuchają ekspertów (szef doradców premiera prof. Horban nie jest epidemiologiem). Nie walczą aktywnie z epidemią: bo narzędzia w tej walce to testowanie na szeroką skalę (nie tylko pacjentów objawowych), dochodzenia epidemiologiczne i izolowanie ognisk, a także sekwencjonowanie wirusa. Akcja szczepień jest ciągle w przedbiegach i nie chroni nas przed trzecią falą. Ogłaszanie kolejnych restrykcji można porównać do osłaniania głowy gardą. Tylko że żaden bokser nie wygra meczu, nie wyprowadzając ciosów.

Ta garda jest w dodatku nieszczelna. Resort zdrowia powinien okleić całą Polskę – równie skutecznie, jak zrobiły to środowiska walczące z aborcją i rozwodami – billboardami na temat nagminnie ignorowanych zasad sanitarnych (maska, dystans, dezynfekcja). Zamykanie szkół i sklepów nie powstrzyma wirusa, jeśli wciąż będziemy używać nieprofesjonalnych, szmacianych masek i nie zaczniemy zasłaniać całej twarzy. Funkcją maski jest filtracja oddechu; kto nie zakrywa nosa, stanowi epidemiczne zagrożenie dla wszystkich, których spotka.

Finlandia, która bije nas na głowę, jeśli chodzi o skuteczność walki z SARS-CoV-2, postawiła na miękkie regulacje prawne, ale połączone z akcją edukacyjną i uczciwą komunikacją rządu ze społeczeństwem. W Polsce tymczasem premier podczas konferencji o nowych obostrzeniach nie przedstawia podstaw epidemiologicznych ogłaszanych decyzji, tylko atakuje opozycję i… szpitale prywatne. Niezrozumiałe są utyskiwania na braki kadry medycznej w sytuacji, kiedy minister Niedzielski idzie na zwarcie ze środowiskiem w kwestii egzaminów specjalizacyjnych (odwołanie części ustnej przyspieszyłoby powrót do pracy ponad 2,5 tys. młodych lekarzy).

Obecnemu stanowi epidemicznemu nie jest zaś winna opozycja, tylko rządzący właśnie. Mimo że w grudniu było wiadomo, że w Wielkiej Brytanii pojawił się nowy, bardzo zakaźny wariant koronawirusa, przed Bożym Narodzeniem wysłano na Wyspy samoloty po Polaków chcących świętować w domu. Nie przetestowano ich ani nie skierowano na kwarantannę. Jeśli Polskę pustoszy dzisiaj wariant brytyjski, to m.in. z powodu tamtej beztroski.

Przed zeszłoroczną Wielkanocą napisaliśmy, że nadzieja wisi w powietrzu, ale sama sobie nie poradzi – musimy jej pomóc. Odpowiedzią na niekompetencję rządzących może być nasza wzajemna odpowiedzialność i solidarność. Troska o sąsiadów w starszym wieku, o własne dzieci zmęczone ślęczeniem przed ekranami, o rodzinne relacje czy wreszcie – o własne zdrowie psychiczne i fizyczne. Jak powiedział dr Paweł Grzesiowski, „jeśli chcemy dożyć następnych świąt, zostańmy w domu”. ©℗

