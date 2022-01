Nie sołtys. Sołtyska!

Słowo „sołtys” wciąż kojarzy się wielu Polakom z mężczyzną w sile wieku, który sterany codzienną robotą musi jeszcze załatwiać po godzinach sprawy sąsiadów. To fałszywy obraz. Wśród sołtysów jest coraz więcej młodych, prężnych aktywistów, a przede wszystkim używanie rodzaju męskiego staje się już problematyczne. Jak mówi Marta Szymczyk z Fundacji Wspomagania Wsi, coraz więcej kobiet, zwłaszcza poniżej czterdziestego roku życia, bierze sprawy w swoje ręce. Są lepiej wykształcone niż panowie i chcą coś zrobić.

– Kobiety chcą brać odpowiedzialność za to, co dzieje się na wsi. Widzą, że wiele spraw jest załatwianych bezrefleksyjnie, a same mają głowy pełne pomysłów. Zwłaszcza w kwestii dbania o ludzi starszych oraz dzieci – tłumaczy.

Pod koniec lat 60. XX w. zaledwie 3 proc. sołtysów stanowiły kobiety. W 2009 r. urząd ten sprawowało ich już 30,2 proc., a po wyborach w 2019...